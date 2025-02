Jojo Todynho comemora chegada dos 28 anos na academia: ‘Levantando peso’

Momento MT |Do R7

Jojo Todynho, nascida no dia 11 de fevereiro de 1997, comemorou nesta terça-feira (11), a chegada da nova idade de um jeito diferente. A cantora e influenciadora digital assoprou as velinhas de seus 28 anos enquanto levantava peso, na academia. Nos comentários, internautas comemoraram o dia especial com a artista. “Parabéns, goxtosa”, escreveram. “Parabéns, lindeza! Você é pura determinação”, comentaram. “28 na melhor versão, linda, gostosa e poderosa como sempre”, falaram.

