Jojo Todynho exibe antes e depois bariátrica: ‘Eu me amei com 146 kg’

Jojo Todynho, de 28 anos, fez um antes e depois no Instagram, nesta sexta-feira (11), no qual mostrou por meio de uma montagem de fotos as mudanças em seu corpo após a cirurgia bariátrica, que ela fez em setembro de 2023. De biquíni em ambas as imagens, a influenciadora frisou que sempre se amou, e que a mudança de menos 69 quilos foi sobre amor próprio. “Eu me amei com 146 kg. Eu me amo com 77. Não é sobre corpo, é sobre amor próprio.”, iniciou ela.

Para saber mais sobre a transformação de Jojo e suas reflexões sobre amor próprio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

