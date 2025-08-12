Jojo Todynho exibe look fitness e manda recado: ‘Gostosa anda com gostosa’
Jojo Todynho, de 28 anos, começou a terça-feira (12) ,de energia! Antes mesmo de ir para a academia, a cantora e influenciadora gravou um vídeo exibindo seu look fitness, um conjunto composto por top e calça legging justinha, ambos na mesma cor. “Gostosa anda com gostosa. Sorte de quem é e azar de quem não gosta. Já chama sua amiga e bora treinar”, disparou Jojo, que eliminou 85 kg após realizar uma cirurgia bariátrica. Em tom bem-humorado, ela também comentou sobre como algumas pessoas reagem à autoestima feminina:
