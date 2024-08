Momento MT |Do R7

Jovem Atleta de MT Brilha em Paris nas Olimpíadas A jovem mato-grossense Lissandra Campos, de Nossa Senhora do Livramento (37 km de Cuiabá) e bolsista do projeto Olimpus MT, da...

A jovem mato-grossense Lissandra Campos, de Nossa Senhora do Livramento (37 km de Cuiabá) e bolsista do projeto Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), chegou nesta quinta-feira (01.08) em Paris. O primeiro desafio da mato-grossense, a prova de classificação do salto em distância, está marcado para a próxima terça-feira (06.08), às 5h15 (horário de MT).

