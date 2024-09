Momento MT |Do R7

Juara recebe grandes competições esportivas neste fim de semana O município de Juara (654 km de Cuiabá) sedia as etapas regionais Médio Norte e Noroeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses, que serão...

O município de Juara (654 km de Cuiabá) sedia as etapas regionais Médio Norte e Noroeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses, que serão realizadas de sexta-feira a domingo (13 a 15.09). Com disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, a competição da categoria adulta é promovida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o município-sede.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.