Jucélia Ferro encerra gestão no COEGEMAS destacando avanços da Assistência Social em Mato Grosso Ao encerrar seu segundo mandato à frente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), Jucélia Ferro... Momento MT|Do R7 22/02/2025 - 10h45 (Atualizado em 22/02/2025 - 10h45 )

Ao encerrar seu segundo mandato à frente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), Jucélia Ferro se despede com o sentimento de dever cumprido e a certeza de que avanços significativos foram conquistados para a política de Assistência Social em Mato Grosso. Com um mandato marcado pelo fortalecimento do diálogo com o governo estadual e pela conquista de recursos fundamentais para os municípios, Jucélia reafirma o papel essencial da Assistência Social como pilar das políticas públicas.

