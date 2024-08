Justiça em Ação: Líder de Facção Recebe Pena de 32 Anos

Momento MT |Do R7

Robson, ex-líder de uma facção criminosa, foi condenado pelo Tribunal do Júri Popular de Itapurá a 32 anos de prisão. A sentença foi proferida após investigações apontarem que ele ordenou a morte de Billy Matheus Carvalho, ex-integrante da mesma facção, por meio do “tribunal do crime”.

