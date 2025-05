Kajuru destaca importância da Defensoria Pública em pronunciamento

Momento MT |Do R7

Durante discurso no Plenário nesta quarta-feira (21), o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ressaltou a importância do papel dos defensores públicos no Brasil, em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio. Kajuru, que foi autor e presidiu a sessão especial realizada na segunda-feira (19) para celebrar a data, afirmou que o momento convida à reflexão sobre o papel fundamental da Defensoria na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

