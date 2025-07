Kelly Piquet comemora 6 anos da filha com piloto Daniil Kvyat: ‘Te amo mais que tudo’ A influenciadora Kelly Piquet, de 36 anos, que recentemente deu à luz sua segunda filha, a primeira com o namorado, o piloto Max Verstappen... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h58 ) twitter

Namorada de Verstappen, Kelly Piquet celebra 6 anos de Penelope, sua filha com piloto Daniil Kvyat — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

A influenciadora Kelly Piquet, de 36 anos, que recentemente deu à luz sua segunda filha, a primeira com o namorado, o piloto Max Verstappen, de 27 anos, celebrou, neste domingo (27), os 6 anos da filha mais velha, Penélope, que nasceu do relacionamento dela com outro piloto, o russo Daniil Kvyat, 31.

