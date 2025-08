Lando Norris conquista GP da Hungria; Gabriel Bortoleto brilha com melhor resultado na carreira O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande nome do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, realizado neste domingo (02), no... Momento MT|Do R7 03/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 18h58 ) twitter

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o grande nome do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, realizado neste domingo (02), no circuito de Hungaroring. Com uma estratégia impecável de apenas uma parada, o piloto de 25 anos fez uma corrida controlada e conquistou a vitória de forma dominante. A festa da McLaren foi completa com a segunda posição do australiano Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, garantindo uma dobradinha para o time.

Para mais detalhes sobre essa emocionante corrida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

