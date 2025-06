Lei da Ficha Limpa completa 15 anos em junho Considerada um marco no combate à corrupção no Brasil, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos em junho. A nova legislação nasceu de... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h37 ) twitter

Discussão e Votação de Propostas Legislativas. Dep. Bibo Nunes (PL - RS) Momento MT

Considerada um marco no combate à corrupção no Brasil, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos em junho. A nova legislação nasceu de um projeto de lei de iniciativa popular, que chegou ao Congresso com mais de 1,5 milhão de assinaturas, e estabelece 14 hipóteses que tornam um político inelegível. Dentre elas estão condenação à perda dos direitos políticos por lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.

