Licenciamento de veículos com placa final 5 vence dia 31 de maio

Em continuação ao cronograma de pagamento do Licenciamento 2025, os proprietários de veículos com placa final 5 devem efetuar o pagamento da taxa até o próximo dia 31 de maio. A taxa pode ser emitida no site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), na opção “Consulte Seu Veículo”, ou pelo aplicativo MT Cidadão. Após o pagamento, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) pode ser emitido em formato digital (arquivo em PDF) ou impresso em papel comum. O Detran-MT reforça aos proprietários que o veículo só estará devidamente licenciado após o pagamento de todos os débitos em aberto atrelados a ele, como o IPVA, Licenciamento, possíveis multas de trânsito, além da regularização de pendências administrativas ou jurídica, caso o veículo tenha.

