Logística e infraestrutura travam exportação de frutas no Brasil ​O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção que ultrapassou 43 milhões de toneladas em...

O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção que ultrapassou 43 milhões de toneladas em 2023. No entanto, apenas uma fração dessa produção, cerca de 2,5%, é destinada à exportação, gerando aproximadamente US$ 1,3 bilhão em 2024. Esse cenário evidencia o potencial inexplorado do país no mercado internacional de frutas.

Para entender melhor os desafios enfrentados e as soluções propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: