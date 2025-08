Lorena Maria fala sobre recuperação após cirurgias estéticas de R$ 160 mil: ‘Pós’ Lorena Maria, de 26 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4), para falar sobre sua recuperação após cirurgias estéticas.... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h38 ) twitter

Story de Lorena Maria — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Lorena Maria, de 26 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (4), para falar sobre sua recuperação após cirurgias estéticas. A ex-noiva de MC Daniel, com quem tem o filho Rás, de cinco meses, gastou R$ 160 mil em procedimentos no abdômen, glúteos e seios. “Achava que seria igual às blogueiras no pós, mas tô literalemtne assim! (Acabada)”, brincou ao responder uma seguidora. Ela passou por lipo LAD, que reduz traumas cirúrgicos, e por mastopexia com troca de prótese, optando por um tamanho menor e mais natural.

Para saber mais sobre a experiência de Lorena e os detalhes das cirurgias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

