Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, tem primeira aula de balé e encanta: ‘Arrasei ‘

A pequena Lua, de 1 ano e 11 meses, participou de sua primeira aula de balé nesta quarta-feira (19). A filha mais velha de Viih Tube e Eliezer apareceu em álbum de cliques no Instagram e encantou os seguidores com a empolgação na prática da dança com direito ao uniforme e sapatilha especiais para a ocasião.

