Lucas Barreto critica aumento da energia no Amapá

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o novo reajuste da tarifa de energia elétrica anunciado no Amapá. Ele também defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa CEEE Equatorial no estado. O parlamentar disse que o aumento pode variar entre 12% e 20%. Ele considera o aumento abusivo, uma vez que, segundo ele, o estado produz três vezes mais energia do que consome.

