Lucas Paquetá, Duda Fournier e os filhos curtem dia de praia: 'Looks combinando O jogador de futebol Lucas Paquetá e a esposa, a influenciadora Duda Fournier, que são casados desde 2018, tiveram uma quinta-feira... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 17h57 )

Lucas Paquetá e Duda Fournier curtem praia com os filhos, Benício e Filippo — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

O jogador de futebol Lucas Paquetá e a esposa, a influenciadora Duda Fournier, que são casados desde 2018, tiveram uma quinta-feira (26), de praia em família. O casal, que combinou looks vermelhos, ela de biquíni e ele de bermuda, estavam com os dois filhos: Benício, de 4 anos de idade, e Filippo, de 3, também combinando looks, as bermudas e camisetas.

Para mais detalhes sobre esse dia especial em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

