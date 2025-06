Luciano Szafir parabeniza marido de Sasha com declaração: ‘Te tenho como um filho!’

Momento MT |Do R7

O ator e apresentador Luciano Szafir, de 56 anos, fez um post no Instagram nesta quinta-feira (19), para homenagear o genro, João Lucas, que está completando mais um ano de vida, e encantou os seguidores com o carinho que tem pelo marido da filha. “Parabéns, João Lucas! Te desejo toda saúde do mundo. Sempre falo que Sasha ganhou um cara maravilhoso e companheiro. Obrigado por cuidar tão bem da minha pequena, te tenho como um filho! Você merece todo sucesso, alegrias, amor e muito mais. Beijão, Johnny!”, declarou o pai de Sasha Meneghel.

