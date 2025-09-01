Maíra Cardi exibe barrigão durante viagem romântica à Grécia: ‘Parece um sonho’ Maíra Cardi mostrou a barriga do primeiro filho com Thiago Nigro em um post no Instagram, nesta segunda-feira (1º), durante viagem...

Maíra Cardi mostrou a barriga do primeiro filho com Thiago Nigro em um post no Instagram, nesta segunda-feira (1º), durante viagem à Grécia com o coach financeiro. Mãe de Sophia, de 6 anos, com o ex-marido Arthur Aguiar, ela posou com um vestido de cetim dourado. “Parece um sonho, um pedacinho do paraíso. A gente queria passar a lua de mel aqui, mas não rolou na época. Agora, dois anos depois, estamos vivendo esse sonho”, iniciou ela.

