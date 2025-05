Maisa mostra muque após treino e confessa que não gosta de malhar: ‘No ódio’ A atriz Maisa, de 22 anos, no ar como a vilã Bia na novela das 6, Garota do Momento, dividiu com fãs seu momento ‘tá pago’ do treino... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maisa — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

A atriz Maisa, de 22 anos, no ar como a vilã Bia na novela das 6, Garota do Momento, dividiu com fãs seu momento ‘tá pago’ do treino desta segunda-feira (19). De look fitness de barriga de fora e com direito a clique do braço musculoso exibindo o muque, ela contou o que a motivou no dia para encarar os exercícios. “Oi, primos! Hoje a motivação do treino foi: é a semana do meu niver!”, explicou Maisa. Logo depois, Maisa confessou aos internautas que, bem ‘gente como a gente’, mostrou a vida fitness real, sem maquiar como conto de fadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a rotina de treinos da atriz!

Leia Mais em Momento MT:

Audiência, no dia 30, avaliará as metas fiscais de janeiro a abril

UBS de Primavera pode ganhar novo prédio porte II

Semsa fortalece ações de prevenção da Campanha Parada Legal