Mari Alexandre comemora 16 anos do filho Záion: ‘Garoto também é filho de Fábio Jr.’ Mari Alexandre compartilhou alguns registros da comemoração do aniversário do filho, Záion, de 16 anos, no fim de semana. O menino...

Mari Alexandre compartilhou alguns registros da comemoração do aniversário do filho, Záion, de 16 anos, no fim de semana. O menino é fruto do relacionamento da atriz com o cantor Fábio Jr., que se separaram quando ele tinha apenas 1 ano de idade. “Um pouquinho da comemoração dos 16 anos do meu amor”, escreveu Mari, mostrando que o jovem ganhou um bolo de chocolate com morangos e contou com a presença de vários amigos na festa. No campo de comentários, na rede social de Mari, fãs celebraram com ela. “Parabéns Zaion Deus O abençoe muito.”, desejou uma. “Parabéns pro filho lindo, Deus abençoe “, disse outra. “Parabéns para esse príncipe lindo”, disse mais uma. Confira:

Saiba mais sobre a comemoração e os detalhes da festa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: