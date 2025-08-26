Mato Grosso já soma 36 feminicídios em 2025 e 56 órfãos da violência Mato Grosso enfrenta um cenário alarmante em relação ao feminicídio. Apenas entre janeiro e agosto deste ano, o estado já registrou...

Mato Grosso enfrenta um cenário alarmante em relação ao feminicídio. Apenas entre janeiro e agosto deste ano, o estado já registrou 36 mulheres assassinadas por razão de gênero, segundo dados do Observatório Caliandra, ligado ao Ministério Público Estadual. O número representa um aumento de 38% em comparação ao mesmo período de 2024, quando haviam sido confirmados 26 casos.

