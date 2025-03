Medida provisória autoriza uso do Fundo Social do pré-sal no combate a calamidades A medida provisória (MP) 1291/25, publicada na quinta-feira (6) em edição extra do Diário Oficial da União, autoriza o uso de recursos...

