Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Medida provisória libera R$ 30 bi para apoio a exportadores afetados por tarifas dos EUA

A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Saiba mais sobre essa importante medida acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.