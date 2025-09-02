Medida provisória libera R$ 30 bi para apoio a exportadores afetados por tarifas dos EUA
A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos...
A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Saiba mais sobre essa importante medida acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Medida Provisória (MP) 1310/25 destina R$ 30 bilhões ao Plano Brasil Soberano, lançado pelo governo para reduzir os impactos econômicos das tarifas de importação aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
Saiba mais sobre essa importante medida acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: