Megaleite 2025 começa terça com mais leilões e plataforma digital inédita

Começa nesta terça-feira (10.06), em Belo Horizonte (MG), a Megaleite 2025, a maior feira da pecuária leiteira da América Latina. Com programação intensa até o dia 14, o evento reúne criadores, técnicos, pesquisadores e investidores de todo o Brasil e de outros países no Parque da Gameleira, com foco na promoção da genética leiteira nacional, inovação tecnológica e geração de negócios.

