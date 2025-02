Mercado do boi gordo inicia 2025 com oscilações e incertezas O mercado do boi gordo começou o ano com oscilações nos preços da arroba, refletindo o equilíbrio instável entre oferta e demanda....

O mercado do boi gordo começou o ano com oscilações nos preços da arroba, refletindo o equilíbrio instável entre oferta e demanda. Janeiro foi marcado por valorização nas cotações, impulsionadas pelo bom ritmo das exportações e pela oferta restrita de animais prontos para o abate. No entanto, na segunda quinzena, o cenário mudou, com a retração do consumo interno e ajustes por parte dos frigoríficos.

Para entender melhor as dinâmicas do mercado e as previsões para os próximos meses, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: