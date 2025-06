Momento MT |Do R7

Ministério divulga calendário ideal para plantio da soja em 20 Estados O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta quinta-feira (26.06) as novas diretrizes do Zoneamento Agrícola de Risco...

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou nesta quinta-feira (26.06) as novas diretrizes do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para a cultura da soja na safra 2025/2026. A medida foi oficializada no Diário Oficial da União e contempla os períodos de plantio mais adequados para 19 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o plantio da soja!

Leia Mais em Momento MT: