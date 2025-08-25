Logo R7.com
Motta anuncia comissão geral para discutir reforma administrativa

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a realização de uma comissão geral no Plenário...

Momento MT|Do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou a realização de uma comissão geral no Plenário, em 3 de setembro, para debater a reforma administrativa. Para ele, essa discussão sobre o tema não pode mais ser adiada.

