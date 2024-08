MPF investiga remoções na Maré e pede esclarecimentos O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, solicitou, nesta... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 18h42 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h42 ) ‌



O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, solicitou, nesta terça-feira (27), a órgãos do governo federal, estadual e do município, esclarecimentos a respeito das remoções e demolições relatadas por moradores do Parque União, na Maré, na zona norte capital fluminense.

