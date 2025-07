MT avançou na proteção das florestas e na produção sustentável”, afirma representante da Embaixada da Alemanha no Brasil

Momento MT |Do R7

O adido de Assuntos Ambientais e Climáticos da Embaixada da Alemanha no Brasil, Timon Lepold, afirmou que Mato Grosso avançou na proteção das florestas, demonstrando que é possível produzir e preservar o meio ambiente. “Mato Grosso é um exemplo importante no contexto brasileiro e internacional. O que precisamos é mostrar que podemos produzir alimentos e outros produtos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e os ecossistemas”, afirmou após o encerramento do evento Climate Talks.

