MT, MS e Governo Federal discutem plano de ação integrado para enfrentar incêndios no Pantanal Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Governo Federal e segmentos da sociedade civil anteciparam as discussões para planejamento... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h06 )

Os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Governo Federal e segmentos da sociedade civil anteciparam as discussões para planejamento e definição das estratégias de atuação para enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Nesta quarta-feira (26.3), a secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, Mauren Lazzaretti, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, Cel Flávio Gledson Bezerra, participaram em Campo Grande (MS) da primeira reunião para construção do plano de ação integrado que será executado este ano. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre o combate aos incêndios no Pantanal! Leia Mais em Momento MT: Parceria amplia assistência em Várzea Grande

