MT Saúde oferece atendimento humanizado e contínuo a pacientes oncológicos por meio do programa Oncocare O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Mato Grosso Saúde) disponibiliza aos seus beneficiários o programa Oncocare...

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Mato Grosso Saúde) disponibiliza aos seus beneficiários o programa Oncocare, um serviço interno especialmente voltado ao cuidado de pacientes em tratamento oncológico. A proposta do programa é oferecer um atendimento mais humano, próximo e eficiente, sempre com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos beneficiários em tratamento contra o câncer.

