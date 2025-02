Musa da Vila Isabel com 117 cm de bumbum faz ensaio nu ‘Pintura corporal’

Ser musa da Vila Isabel pela primeira vez tem sido uma experiência e tanto para a influenciadora fitness Vivi Winkler, de 33 anos. Neste sábado, a musa usou as redes sociais para exibir um ensaio pra lá de ousado e ganhou o coração da galera. “TERROR 👻 ensaio com o tema monstros da minha @unidosdevilaisabel 💙✨ pintura corporal”, escreveu ela. No campo de comentários, a galera foi a loucura com o ensaio, onde a musa surge totalmente nua, apenas com pinturas corporais. “SIMPLESMENTE DI VI NA”, elogiou uma seguidora. “Lindaaaa ❤️🙌entregando tudo e mais um pouco”, escreveu mais uma. Confira:

Para mais detalhes e fotos incríveis, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: