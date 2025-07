Mutirão de inscrições do Programa SER Família encerra amanhã, dia 9 Mutirão que está sendo realizado em Várzea Grande termina amanhã, dia 9, é uma grande oportunidade para que famílias em extrema vulnerabilidade... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h58 ) twitter

Mutirão que está sendo realizado em Várzea Grande termina amanhã, dia 9, é uma grande oportunidade para que famílias em extrema vulnerabilidade social possam acessar ao benefício estadual. Encerra-se nessa quarta-feira (9), às 16h, o mutirão de inscrições do Programa Ser Família, benefício social do governo do estado de Mato Grosso, para famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social. A Prefeitura de Várzea Grande realiza esse atendimento diferenciado desde o dia 28 de junho, como forma de auxiliar munícipes que desejam integrar o programa estadual de assistencial social.

