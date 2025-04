Nathalia Valente e Yuri Meirelles revelam sexo de bebê em chá revelação: ‘Eu sabia’

Yuri Meirelles, de 27 anos, e Nathalia Valente, de 20, ex-participantes de A Fazenda 15, realizaram um chá revelação para anunciar o sexo do primeiro bebê dos dois na tarde deste domingo (6). Eles esperam um menino! “Estamos te esperando com muito amor”, escreveu Nathalia ao postar vídeo da revelação com pó azul na festa. O evento aconteceu durante um almoço no espaço Ponte Villas, em Mogi das Cruzes, reunindo cerca de 100 familiares e amigos próximos, como o casal de influenciadores Bela Fernandes e Joãozinho Oliveira.

