NOTA DE PESAR

Momento MT

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande (Segefaz) lamenta o falecimento do senhor Wilson Garcia, carinhosamente conhecido como ‘Professor Salgadinho’, pai do nosso servidor Ítalo Garcia Ferreira. Em nome da Prefeitura Municipal, a atual gestão se solidariza com sentimento de pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho do nosso servidor. Até o momento não foram divulgados locais e horários do velório e do sepultamento.

