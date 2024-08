Novidade no Ar: Podcast Infantil sobre Eleições! A Radioagência Nacional lança a segunda temporada do podcast Crianças Sabidas. Com jornalismo voltado para o público infantil, o... Momento MT|Do R7 24/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 24/08/2024 - 10h41 ) ‌



Podcast Crianças Sabidas

A Radioagência Nacional lança a segunda temporada do podcast Crianças Sabidas. Com jornalismo voltado para o público infantil, o tema agora é eleição. Em três episódios, a jornalista Akemi Nitahara aborda questões sobre política e as eleições municipais de 2024, mostrando que o pleito também é assunto para criança.

