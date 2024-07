Novo curso de gestão de processos organizacionais é lançado no Ministério Público de Mato Grosso

Será lançado nesta quinta-feira (11), no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o curso “Gestão por Processos Organizacionais: Fundamentos e Práticas”. A capacitação será realizada por meio da plataforma de aprendizagem do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), Escola Institucional do MPMT. O curso, destinado aos gestores das áreas meio e finalística, foi produzido pela Escola Institucional e integra o projeto Trilhas Organizacionais do Ceaf.

