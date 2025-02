Novo líder da Oposição defende votação de anistia a presos do 8 de Janeiro O líder da Oposição, deputado Zucco (PL-RS), defendeu nesta terça-feira (11), em coletiva de imprensa no Salão Verde, a votação do...

O líder da Oposição, deputado Zucco (PL-RS), defendeu nesta terça-feira (11), em coletiva de imprensa no Salão Verde, a votação do projeto de lei que anistia aos presos pelos atos de Oito de Janeiro. O ato contou com a participação de familiares dos condenados. “Nenhum assunto é mais urgente ou importante do que a censura, a perseguição e o abuso de poder que experimentamos”, declarou Zucco. “Esta pauta sim dará a devida pacificação de que tantos falam.”

