Oportunidade gratuita em Campinas para bacharelado em ciência A Ilum Escola de Ciência, em Campinas, no interior paulista, abriu hoje (2) as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharelado... Momento MT|Do R7 02/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 02/09/2024 - 18h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Escola de Ciência em Campinas

A Ilum Escola de Ciência, em Campinas, no interior paulista, abriu hoje (2) as inscrições para o processo seletivo do curso de bacharelado em Ciência e tecnologia. O curso, que é gratuito, tem duração de três anos e ocorre em período integral. As inscrições acontecem até o dia 16 de dezembro e podem ser feitas pelo site.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Orçamento de 2025 não prevê reajuste na tabela do Imposto de Renda

• Orçamento de 2025 autoriza 57,8 mil novas vagas no governo federal

• Em Campinas, escola de ciência abre seleção para bacharelado gratuito