Pai de André Marques morre após luta contra câncer: ‘Descanse e cuide de nós’ André Marques anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a morte do pai, Otto Marques. Ele morreu nesta madrugada após uma parada cardíaca... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 15h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nota de pesar pai de Andre Marques, Otto Marques — Foto: Divulgação Momento MT

André Marques anunciou, na manhã desta terça-feira (27), a morte do pai, Otto Marques. Ele morreu nesta madrugada após uma parada cardíaca, o pai do apresentador enfrentar um câncer no pâncreas e estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. André lamentou a perda em suas redes sociais e fez uma breve homenagem ao pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre essa triste notícia.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura e CMDCA lançam edital de R$ 4,1 milhões para projetos voltados à infância e adolescência

Case de Sorriso é apresentado em evento estadual

Comissão aprova medidas para ampliar segurança de professores nas escolas