Países do BRICS respondem por quase 30% da economia mundial e por 20% do comércio global O BRICS reúne as maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2024, se associaram ao grupo...

