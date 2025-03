Palmeiras e Botafogo empatam no Allianz em estreia no Brasileirão Na tarde deste domingo (30.03), Allianz Parque foi palco do confronto entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões do Campeonato...

Na tarde deste domingo (30.03), Allianz Parque foi palco do confronto entre Palmeiras e Botafogo, os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro. O embate, válido pela primeira rodada do Brasileirão, terminou empatado em 0 a 0, com ambas as equipes deixando a desejar no quesito ofensivo, mas demonstrando solidez defensiva. Ao apito final, a torcida palmeirense externou o descontentamento com o resultado, especialmente após o vice-campeonato no Paulistão.

