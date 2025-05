Momento MT |Do R7

Palmeiras vence São Paulo e assume liderança isolada do Brasileirão Em um clássico emocionante e decidido nos últimos instantes, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na Arena Barueri, pondo fim à...

Em um clássico emocionante e decidido nos últimos instantes, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na Arena Barueri, pondo fim à invencibilidade do rival no Campeonato Brasileiro. O gol solitário da partida, válida pela oitava rodada, foi marcado por Vitor Roque, garantindo a liderança isolada do Verdão na competição.

