Pesquisadores de Mato Grosso descobrem nova espécie de fungo como causa da doença da Paracoccidioidomicose (PCM) Pesquisadores identificaram uma nova espécie de fungo, denominado Paracoccidioides lutzii, causador da doença da Paracoccidioidomicose... Momento MT|Do R7 29/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 29/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisadores identificaram uma nova espécie de fungo, denominado Paracoccidioides lutzii, causador da doença da Paracoccidioidomicose (PCM), uma micose sistêmica que afeta trabalhadores rurais, garimpeiros, tratoristas agrícolas e pessoas em contato direto ou indireto com o solo. A descoberta ocorreu durante investigações realizadas no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT), a partir de isolados clínicos de pacientes atendidos no serviço de referência para diagnósticos clínicos, laboratorial e doenças infecto parasitárias no ambulatório 3 da unidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dessa importante descoberta!

Leia Mais em Momento MT:

Pesquisa avalia substâncias orgânicas como alternativa promissora no combate à mancha angular do algodoeiro

Prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto encerra na segunda-feira

Tainá Castro faz pré-casamento com Eder Militão e declara: ‘Que venha o grande dia! ‘