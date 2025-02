PF e BPFRON apreendem embarcação carregada com meia tonelada de maconha

Momento MT |Do R7

Guaíra/PR. Na última segunda-feira (20/01), policias federais e policiais militares do BPFRON/PMPR, durante operação conjunta, realizavam patrulhamento na área rural da cidade de Guaíra/PR, quando avistaram movimentação suspeita em um porto clandestino da região. No local, foram apreendidos um veículo e uma embarcação de alumínio carregada com vários fardos de maconha, que totalizaram aproximadamente 560 kg de maconha.

