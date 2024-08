Plenário Virtual do TCE-MT: 124 Processos em Análise Esta Semana A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que se inicia nesta segunda-feira (05) conta com...

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que se inicia nesta segunda-feira (05) conta com 124 processos em pauta, incluindo consulta formulada pela Prefeitura de Sinop sobra inclusão de despesas com organizações da sociedade civil e terceirização de serviços de limpeza no limite de gastos com pessoal.

