Polícia Civil apreende nove bananas de dinamite em acampamento clandestino de garimpeiros Um acampamento clandestino de garimpeiros foi desmantelado pela Polícia Civil em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT). No local, foram... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 15h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acampamento clandestino de garimpeiros foi desmantelado pela Polícia Civil em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT). No local, foram encontradas nove unidades de banana de dinamite. A ação ocorreu nesta terça-feira (12), como parte do planejamento estratégico de enfrentamento às facções criminosas, por meio da operação Inter Partes, que integra o programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

ALMT analisa criação da Política Estadual de Incentivo às Feiras da Agricultura Familiar e Agroecológicas

Proposta destina 5% do Fundo Amazônia para o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal

Projeto cria programa para levar energia elétrica a escolas da educação básica