Polícia Civil prende irmãs que extorquiram R$ 5,3 mil de vítima em Várzea Grande

Duas irmãs foram presas em flagrante, nesta segunda-feira (3.2), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, pelo crime de extorsão majorada contra um motorista de aplicativo. A unidade especializada recebeu a comunicação da vítima, que informou ter sido extorquido por duas garotas de programa e um travesti. O motorista contou que foi ameaçado com arma cortante e tapas no rosto e obrigado a informar a senha de seu cartão, que foi passado na máquina de uma das garotas, totalizando o valor de R$ 5 mil, além de outros R$ 300 transferidos via PIX. Após diligências ininterruptas realizadas pela equipe da Derf de Várzea Grande, os investigadores identificaram uma das suspeitas envolvidas, que recebeu os valores tomados da vítima. Ela foi encontrada em um condomínio de Cuiabá, junto com a irmã, que também participou do crime e alegou que recebeu a quantia de R$ 1,5 mil. A terceira envolvida na extorsão, uma travesti, já foi identificada e segue sendo procurada. As três suspeitas envolvidas foram reconhecidas formalmente pela vítima. As duas irmãs, de 28 e 26 anos, foram conduzidas à Derf de Várzea Grande, autuadas em flagrante pelo crime de extorsão majorada e encaminhadas para audiência de custódia na Comarca da cidade. Saiba mais sobre este caso impactante no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá recebe quatro projetos de lei da Prefeitura

