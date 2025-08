Polícia Militar prende três homens suspeitos de homicídio e recupera veículo roubado em Cáceres

Momento MT |Do R7

Policiais militares prenderam em flagrante três homens, entre 18 e 20 anos, suspeitos do homicídio que vitimou João Vitor Ortega de Oliveira Vila, de 22 anos, na tarde de sábado (2.8), em Cáceres. Com os suspeitos, foram apreendidas três armas de fogo e um veículo roubado foi recuperado. Os três, que são membros de uma facção criminosa, foram capturados menos de duas horas depois do crime.

